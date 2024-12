Manchen Zeitgenossen soll ja das Pech an den Fingern kleben. Das aber wäre wohl leichter zu entfernen als jener Gegenstand, mit dem in Berlin eine Klimakleberin ins Krankenhaus eingeliefert werden musste: ein Komplettrad mit Reifen und Felge!

Nachdem sie monatelang nur noch als Angeklagte vor Gericht aufgetaucht sind, um sich für Airport-Blockaden oder Suppen-Würfe auf Gemälde zu verantworten, kehrten die selbst ernannten Klimaretter zu ihren Wurzeln zurück: auf die Straße. Während im vornehmen Hotel Adlon eine Wirtschaftskonferenz tagte, klebten sich die Demonstranten draußen an allem fest, was nicht schnell genug wegfuhr – an einem Lieferwagen beispielsweise. Und der Kleber war gut ... So blieb der Polizei nichts anderes übrig, als ein Rad mit Frau dran vom Klein-Lkw abzuschrauben und diese seltsame Kombination in die Notaufnahme zu schicken.

Nach intensiver Behandlung konnten die Ärzte verkünden: Die Frau hat ein Rad ab. Dem ist nichts hinzuzufügen.