Einpark-Posse in Kiel gerade nochmal abgewendet.

Knapp am Rückwärts-Fahrverbot vorbei

Auch in Kiel weiter erlaubt: rückwärts einparken.

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! Klingt mehr als drei Jahrzehnte nach Erich Honecker zwar reichlich angestaubt, wäre aber um ein Haar in Kiel Realität geworden: Verkehrsdezernentin Alke Voß hatte nämlich eine Idee, wie die Straßen in Schleswig-Holsteins Hauptstadt sicherer gemacht werden könnten: mit einem Verbot des Rückwärts-Einparkens! „Gerade bei rückwärtsfahrenden Fahrzeugen“ komme es oft „zu Unfällen mit Personenschaden“, argumentierte sie in den „Kieler Nachrichten“.

Obwohl ihr die Statistik Recht gibt – 2023 ging fast jeder dritte Unfall im Norden auf Fehler beim Rückwärtsfahren, Abbiegen oder Wenden zurück – braute sich ein Shitstorm über der grünen Politikerin zusammen. Selbst die mit den Grünen regierende SPD bescheinigte Voß, „mit Vollgas in die Sackgasse gefahren zu sein“.

Wie man da wieder rauskommt? Im Rückwärtsgang – den hat die Dezernentin tatsächlich eingelegt und ihr Papier zurückgezogen. So ist auch in Kiel Honecker endgültig passé.