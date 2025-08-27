Lernen wir spätestens im Teenager-Alter und/oder aus der Zahnpasta-Werbung: Cola schadet den Beißern. Die enthaltene Säure greift den Zahnschmelz an. Wissen Haie nicht – und sind trotzdem in Gefahr. Auch wenn sie im Normalfall keine Cola trinken. Ein Biologen-Team unter Leitung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf fand jetzt raus: Auch Meerwasser wirkt zunehmend wie Cola. Zahntechnisch betrachtet. Es wird durch die zunehmende CO2-Konzentration in der Atmosphäre saurer und saurer – das zieht die wichtigen Mineralien aus den Haizähnen. Kein Grund zur Freude, außer für Friedfische und Taucher, potenzielles Haifutter also.

Andere Forscher übrigens haben noch andere Erkenntnisse bezüglich des Raubfisch-Gebisses. Womöglich können die Tiere quasi von innen Zähne putzen. Ohne Bürste, aber durch biochemische Remineralisierung: Die durch das Cola-Seewasser ausgeschwemmten Stoffe wie Kalzium werden einfach nachgeladen. Haiße Geschichte.

Warum können wir Menschen als Krone der Schöpfung das nicht auch? Steckt am Ende womöglich ein geheimes Zahnpasta-Kartell dahinter?