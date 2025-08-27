Stefan Leitl muss bei Hertha fast eine ganze Fußball-Mannschaft ersetzen. Trotzdem dämpft der Coach die Hoffnung der Berliner Fans auf neue Spieler.

Berlin - Hertha BSC wird trotz hohem Krankenstand wohl keinen neuen Spieler mehr in dieser Transferperiode verpflichten. „Über Wünsche brauche ich nicht zu sprechen. Ich kann das hier auch mal klar und direkt sagen: Es wird nichts mehr passieren“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor dem Heimspiel am vierten Spieltag der zweiten Fußball-Liga gegen die SV Elversberg am Freitag (18.30 Uhr/Sky), „ich habe vollstes Vertrauen in den Kader.“ Vor Wochen hatte der gebürtige Münchner noch von ein bis zwei Verstärkungen für die „Mission Aufstieg“ gesprochen.

Viele Ausfälle verzeichnen die Berliner seit Saisonbeginn. Neun Profis fehlen Leitl gegen die Saarländer, die Hertha in der vergangenen Spielzeit zweimal mit 4:0 und 4:1 düpiert hatten. Und das Lazarett wird sich nur langsam lichten. Verteidiger Pascal Klemens erwartet Leitl erst in der Rückrunde wieder, bei John Anthony Brooks gibt der 47-Jährige überhaupt keine Prognose ab. Es sei alles offen, der Abwehrspieler wurde aus der Belastung genommen.

Offene Rückkehr bei Seguin und Demme

Ebenso offen ist die Rückkehr der Mittelfeldspieler Paul Seguin und Diego Demme, Verteidiger Niklas Kolbe wird nach seinem in Darmstadt erlittenen Rippenbruch zwei Monate fehlen. Auch Torhüter Tim Goller fällt nach seiner Schulterverletzung noch länger aus.

Ein Trio erwartet Leitl dagegen zeitnah zurück. Angreifer Luca Schuler steigert die Belastung bereits im Training und könnte nach der Länderspielpause ebenso zurückkehren wie Ersatztorhüter Marius Gersbeck. Auf Verteidiger Michal Karbownik hofft der Trainer in der zweiten Woche nach der Länderspielpause.

Ein Türchen für einen Neuzugang könnte sich öffnen, wenn Großverdiener Agustin Rogel noch bis zum kommenden Montag, wenn das Transferfenster schließt, verkauft werden könnte. Dann müsse man sehen, sagte Leitl: „Es gilt, aus dieser Konstellation das Beste draus zu machen.“