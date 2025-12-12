Geheimnis Social Media: Plötzlich geht eine drei Jahre alte Geschichte aus Schweden viral. Das Start-Up namens Corvid Cleaning trainiert Krähen als Putzkräfte für unsere Innenstädte. Die intelligenten Vögel sollen herumliegende Zigarettenstummel, angeblich mehr als 60 Prozent des gesamten City-Unrats, spielerisch beseitigen. Die Idee: Krähe schnappt Stummel, liefert ihn an einer Art Papierkorb-Automat ab. Für jeden eingeworfenen Zigarettenstummel gibt es ein Futter-Pellet als Gegenleistung.

Krähen können bekanntermaßen abstrahieren, sich Dinge gut merken und sogar Sachen im Voraus planen. Das prädestiniert sie für diesen Aufräum-Job. Einerseits. Andererseits sind sie sicher schlau genug, sich das Automaten-Futter statt mit Straßen-Müll mit irgendwelchen Blättern zu ergaunern. Oder sie fangen selbst an zu rauchen, um immer genügend Stummel zu haben.

Fakt ist, dass die Webseite des vielversprechenden Startups längst deaktiviert ist. Europäische Innenstädte werden noch immer von professionellen Reinigungsfirmen geputzt. Krähen sind da ganz sicher nicht angestellt. Wahrscheinlich haben sie doch Wichtigeres zu tun.