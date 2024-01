Warum das Nuckeln an bestimmten Amphibien unter Strafe steht.

Das gibt es wirklich: Menschen verschaffen sich den besonderen Drogen-Kick durch Kröten abschlecken. Kenner der Zeichentrick-Serie „Die Simpsons“ wissen: In den USA lutschen Abhängige gern an Colorado-Kröten. Die Tiere produzieren (eigentlich, um Fressfeinde abzuschrecken) ein Sekret, welches die berauschende Substanz Bufotenin enthält. Die löst heftige Halluzinationen aus. Die, die es probiert haben, nennen das Kröten-Zeug wegen der Wirkung „Mount Everest der Drogen“. Die, die sich dazu nicht mehr äußern können, hat möglicherweise ein Herzstillstand ereilt – unumkehrbare Nebenwirkung. In Los Angeles ist nicht zuletzt deshalb das Abschlecken von Kröten unter Strafe gestellt.

Sollten Sie demnächst in Loburg, Lüderitz oder Langenweddingen Menschen verstohlen an Laubfröschen oder Erdkröten nuckeln sehen: Führt zu nichts. Die einheimische Amphibienwelt ist diesbezüglich unverdächtig. Und schmeckt nicht mal.