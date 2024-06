Kuh verfolgt Radler bis in den Fahrradkeller

Dass eine Kuh mal ausbüxt, kommt ja in den besten Herden vor. Dass ein solches Rindvieh aber einem Radfahrer nicht nur folgt, sondern ihn ver-folgt, das ist neu. Aber inzwischen aktenkundig.

Dabei dachten Polizeibeamte im schwäbischen Balingen zunächst an einen Scherz, als ein Anrufer mitteilte: Im Fahrradkeller steht eine Kuh – und will nicht wieder gehen. Dabei hatte der Radfahrer erst geglaubt, das Tier abgeschüttelt zu haben: Nachdem es ihm bis aufs Grundstück hinterhergetrabt war, „rettete“ sich der Mann über eine Außentreppe in den Fahrradkeller.

Doch was machte die Kuh? Gemächlich kam sie die Treppe herunter ... Und war auch von der Polizei nicht dazu zu bewegen, den Keller wieder zu verlassen. Erst mit Hilfe des Eigentümers gelang es, das Tier wieder ins Freie zu befördern. Was zurückblieb: ein Schaden von mehreren hundert Euro und ein frischer Fladen. Und das Pferd auf dem Flur hat nun eine Kollegin – die Kuh im Keller.