Am 26. Juli starten in Paris die Olympischen Sommerspiele. 10.500 Athleten kämpfen in 32 Sportarten um Medaillen und Höchstleistungen.

Die eigentlichen Höchstleistungen werden von den Sportlern offenbar vor und nach den Wettkämpfen erwartet: Im Olympischen Dorf liegen für die 10.500 Aktiven 300.000 Gratis-Kondome bereit. Grob überschlagen für jeden Teilnehmer 30 Stück.

Mal nachrechnen: Da sich die vermuteten Aktivitäten im kondom-pflichtigen Standardbereich auf je zwei Personen erstrecken, stehen mathematisch pro Pärchen, in welcher Konstellation auch immer, also 60, ähm, Pariser, zur Verfügung.

Hoffentlich bleibt zwischen oder neben den zwischenmenschlichen Disziplinen noch ausreichend Zeit für Hoch- und Weitsprung, 100-Meter-Sprint, Rudern, Segeln und Rückenschwimmen.

Hier kommt schon mal das neue olympische Motto: Höher, schneller, weiter, öfter.