Autos werden oft nach Menschen benannt. Beispiel Mercedes, das war die Tochter des Erfinders Carl Benz. Straßen heißen auch gern nach – meist berühmten - Menschen. Oder ihrem ungefähren Ziel (Bahnhofstraße, Leipziger Straße). Schmetterlingsnamen geben gemeinhin hervorstechende Eigenschaften ihres Trägers wieder: Grünflügeliger Wiesenschwebling (okay, der war komplett erfunden). Ein bisher namenloser schwarzgelber Schmetterling heißt ab sofort Vanewrightia borussiadortmund. Hat wohl mit den Farben zu tun. Biologe und BVB-Fan hat dafür gesorgt, dass der Flattermann ganz offiziell nach seinem Lieblings-Verein heißt. 2.800 Euro hat er dafür gern abgedrückt – das Geld kommt dem Artenschutz zugute.

Vorschlag an alle FCM- bzw. HFC-Fans: Sammelt 2.800 Euro, sucht einen farblich passenden, noch namenlosen Schmetterling aus und beflügelt damit Euren Verein.

Beide Clubs können jede Unterstützung brauchen. Und sei es ein Schmetterling. Borussia Dortmund ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf dem zweiten Platz der ersten Liga. Das schaffen wir irgendwie auch. Irgendwann.