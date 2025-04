Zugegeben, dies ist ein ziemlich unappetitliches Thema. Aber es ist wichtig. So wichtig, dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa umgerechnet 2,7 Millionen (!) Euro locker macht für Ideen, dieses Problem zu lösen.

Auf der Erde würde man sagen, es stinkt zum Himmel. Für den Mond gibt es da wohl kein Äquivalent. Trotzdem ist es ganz schön Sch.... – geht es doch um die Exkremente sämtlicher Astronauten seit der ersten Mondlandung bis 1972, die in 96 Plastiktüten auf dem Erdtrabanten vor sich hin müffeln.

Dabei soll auch äußerst historisches Material von Mond-Pionieren wie Neil Armstrong oder Buzz Aldrin am Start sein. Und, berechtigte Frage, warum haben die ihre Hinterlassenschaften nicht einfach mit zurück genommen – wie jeder anständige Hundehalter es machen würde? Einfach Antwort: Was die Astronauten taten, taten sie im Dienste der Wissenschaft. Sie brauchten den Platz an Bord der Raumkapsel für zu erforschendes Mondgestein.

Künftig soll es deshalb eine Art Fäkal-Recycling für Mondfahrer-Dung geben. Wer umsetzungsfähige Ideen hat: Einfach bei der Nasa melden. Es winken schließlich 2,7 Millionen Euro.