Das Ergebnis vorweg: Alles gut gegangen, niemand verletzt. Aber über allem schwebt ein Bündel von Fragezeichen.

Die Geschichte spielt in Nürnberg. Die Zutaten: Ein Mann, ein gerade mal 21 Zentimeter schmales Badfenster – und die Höhenrettung der Feuerwehr. Hier kommt die Kurzfassung des Dramas:. Mann klemmt im Toilettenfenster im ersten Stock fest. Oberkörper draußen, Beine im Bad. Feuerwehr rückt an, will den armen Kerl von innen in die Wohnung zurückziehen. Badezimmer abgeschlossen, Schlüssel verschwunden.

Zweiter Versuch: Rettungsteam eins bricht die Bad-Tür auf, baut den Fensterflügel aus, um ein bisschen Spielraum zu gewinnen. Die Spezialisten der Höhenrettung sichern derweil von außen den Delinquenten, damit der nicht plötzlich in die Tiefe stürzt. In Millimeterarbeit lavieren die Retter den Mann schließlich in Sicherheit.

Ende gut – und jetzt zu den Fragezeichen: Was machte der Typ in dieser ungewöhnlichen Position? Warum war das Bad von innen abgeschlossen? Wo ist der Schlüssel? Und warum schweigt der Delinquent? Und: Wollen wir das wirklich wissen? Jetzt sind die Experten die Kripo gefragt.