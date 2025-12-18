Der Osten, das wissen zumindest interessierte Halberstädter, ist eine Kiefer. Und ständig bedroht. Die – jedenfalls für den Moment – gute Nachricht: Dem Osten geht es den Umständen entsprechend gut. Gerettet. Wieder einmal.

Die irgendwie sinnbildliche geschichte – auch hier sind zumindest interessierte Halberstädter im Bilde: Drei Bäumchen wurden im Zentrum der Vorharz-Metropole gepflanzt. Eine kräftige Buche, Symbol für den starken Westen. Eine kernige Eiche als biologische Verkörperung der deutschen Einheit. Und eine dürre Kiefer für den Osten.

Buche und Eiche entwickelten sich prächtig, die Kiefer verdorrte. Wurde neu gepflanzt, verdorrte ... Ein Anwohner nahm das Bäumchen in persönliche Pflege, endlich wuchs es an. Bis es vor ein paar Tagen geklaut wurde. Einfach aus der Erde gerissen. Nachbarn fanden das arme Geschöpf später ein paar Meter weiter im Gebüsch.

Der Pflegevater pflanzte die Ost-Kiefer wieder ein und hegt sie jetzt mit noch mehr Hingabe. Wir alle hoffen nun, dass der Osten wieder anwächst und endlich starke Wurzeln schlägt. Vielleicht als Weihnachtswunder made in Halberstadt.