Polizei fahndet nach gestohlenem Klopstock-Denkmal

Zugegeben: An den Materialwert der vor fünf Jahren aus dem Berliner Bode-Museum geklauten und eingeschmolzenen 100-Kilo-Mega-Goldmünze „Big Maple Leaf“ kommt die Bronzebüste des Klopstock-Denkmals in Quedlinburg nicht heran. Aber dass sie am Wochenende fehlte und nur die nackten Befestigungsbolzen des Steinsockels von ihrem bisherigen Dasein kündeten, ließ Böses ahnen – gerade in Zeiten der durch die Decke gehenden Materialpreise ...