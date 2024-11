Ein richtig gutes Tiramisu ist offenbar so manche Schandtat wert.

Die Kollegen vom Nachrichtenmagazin „Spiegel“ sind einem süßen Kriminalfall auf der Spur. Spielt in Leipzig, in einer Konditorei im Stadtteil Schleußig.

Ganoven bohrten ein kleines Loch in den Fensterrahmen, hebelten das Fenster auf und stiegen in das Geschäft ein. Sie klauten weder Bargeld aus der Kasse, noch die sündteure Profi-Kaffeemaschine. Stattdessen fehlten zehn Portionen Tiramisu aus dem Kühlschrank. Schon der zweite Einbruch dieser Art in diesem Café: Gleiches Muster, gleiche Beute.

Das Überwachungsvideo zeigt eine maskierte Frau, die die Tiramisu-Stücke mittels Tortenheber einzeln in Alu-Schalen verpackt, diese ordentlich mit den dafür vorgesehenen Pappdeckeln verschließt. Gesamtschaden rund 30 Euro. Die Sache bleibt rätselhaft: Handelt es sich womöglich um einen kecken Marketing-Gag? Wenn das Tiramisu von Leipzig-Schleußig wirklich so lecker ist, rechtfertigt das nahezu alles.