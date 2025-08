Außerhalb der Ferien in den Urlaub fliegen – das kann teuer werden.

Polizei schwärzt Schulschwänzer an

In Sachsen-Anhalt sind die Schulferien so gut wie durch. In Baden-Württemberg haben sie gerade erst begonnen. Und zwar mit Riesen-Ärger für ein paar voreilige Schüler und ihre Eltern – erzählen die Kollegen von der Allgäuer Zeitung.

Dabei war alles so gut vorbereitet: Die Familien starteten (wegen der günstigeren Ticketpreise) bereits vor Ferienbeginn vom Allgäu-Flughafen Memmingen Richtung Süden. Die Kinder waren per ärztlicher Bescheinigung offiziell krankgemeldet – damit die Schule keinen Rabatz schlägt.

Den schlugen überraschenderweise die Bundespolizisten am Flughafen. Sie meldeten der Schulbehörde, dass die angeblich kranken Kinder auf dem vorzeitigen Weg in den Urlaub sind. Ganz schön gemein.

Auf Schule schwänzen im Zusammenhang mit eigenmächtiger Urlaubsverlängerung und Schwindel-Ausrede stehen bis zu 1.000 Euro Ordnungsgeld. Das heißt, wenn man sich erwischen lässt. Eine Berufsgruppe unter den Eltern muss spätestens jetzt in Sachen Früh-Ferien absolut vorbildlich sein: Flughafenpolizisten. Die moralische Latte haben sie selbst soweit oben platziert.