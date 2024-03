Arbeitet etwa Till Eulenspiegel in der Bußgeldstelle der Berliner Polizei? Da wird die Fahrerin eines flotten Porsche 911 geblitzt – und bekommt in der schriftlichen Verwarnung als „Beweisfoto“ die Aufnahme eines Skoda zugeschickt, an dessen Steuer ein fremder Mann sitzt. Der Fahrer eines kleinen Fiat Punto indes darf sich wenigstens auf dem Blitzerfoto in die Luxuswelt eines Bentley träumen. Kleines „Problem“: Nicht er ist darin zu sehen, sondern eine unbekannte Blondine.

„Da gibt es wohl ein Problem bei der Zuordnung der Bilder“, vermutete ein vom „Tagesspiegel“ befragter Verkehrsanwalt.

Tatsächlich war Chaos in den Amtsstuben: „Es betraf vom 2. bis 14. Februar 2.181 Vorgänge“, räumte eine Polizeisprecherin ein. Und machte eine Hoffnung gleich zunichte: Ein falsches Foto hebe einen amtlichen Eilzuschlag nicht auf. Jetzt will die Polizei neu sortieren und die richtigen Bilder versenden. Aber vielleicht stimmt dann die Zuordnung der Verstöße nicht. Ist ja Berlin ...