Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat auch sein zweites Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Acht Tage nach der 0:2-Niederlage gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Markus Fiedler dem Drittligisten Rot-Weiss Essen in einer Partie über dreimal 35 Minuten mit 2:5.

„Die Gesamtleistung war heute enttäuschend. Wenn man nicht bereits ist, Konsequenz zu zeigen und die Umschaltmomente zu nutzen, bekommt man dafür die Quittung“, sagte Fiedler, „wir haben zudem in den falschen Momenten die falschen Entscheidungen gefunden. Wir haben nicht den Druck aufgebaut, den wir hätten aufbauen müssen.“

Baris Atik hatte in der heimischen Avnet-Arena Magdeburg bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung gebracht. Doch ein Eigentor von Jean Hugonet nach einer Viertelstunde läutete die Gegentorserie ein bis zum 1:5 ein. Auch Ex-Magdeburger Ahmet Arslan war in der 68. Minute für die Essener zum 4:1 erfolgreich. Den zweiten Magdeburger Treffer erzielte Abu El-Zein in der 96. Minute.

Bereits am Samstag kann die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Im dritten Testspiel sind die Anhaltiner zu Gast beim Regionalligisten Chemnitzer FC. Am 3. August empfängt Magdeburg am ersten Spieltag Eintracht Braunschweig.