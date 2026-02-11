Was der Mann genau angestellt hatte, wurde gar nicht mitgeteilt. Im Zweifel ist es auch wurscht. Jedenfalls legten ihm die Polizisten in einer fränkischen Gemeinde vorschriftsgemäß Handschellen an, um ihn an der Flucht zu hindern. Was den Delinquenten wiederum nicht daran hinderte, die Fessel einfach abzulegen und sich aus dem Staub zu machen. Der Mann war nämlich vorbereitet. Er hatte sich im Internet für weniger als zehn Euro einfach vorausschauend den passenden Schlüssel gekauft. Eine lohnende Investition, die er nun tatsächlich gleich einsetzen konnte.

Es ist ein offenes Geheimnis, bei Polizisten wie Ganoven, dass die von der bayerischen Polizei verwendete Handschellen etwa so sicher sind, wie ein Sparschwein aus den Ein-Euro-Laden. Einfach, weil es die Schlüssel überall gibt. Nun muss das zuständige Innenministerium überlegen, ob es tausende neue Handschellen, also wirklich sichere, für viel Geld einkauft. Oder kostengünstig alles so lässt und frisch angeschlossene mutmaßliche Straftäter auf Besitz eines Schlüssels gründlich untersucht. Andererseits – und um das hier abzuschließen: Ein bisserl Schwund ist ja irgendwie immer.