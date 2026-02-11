Auch am 22. Spieltag der Regionalliga Nordost fallen viele Spiele den klimatischen Verhältnissen zum Opfer. In Chemnitz wird aber das Spiel zum 60. Geburtstag des Vereins stattfinden.

Berlin - Die winterlichen Bedingungen sorgen auch am 22. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost für Ausfälle. Bereits sieben von neun am kommenden Wochenende angesetzten Partien wurden abgesagt. Dagegen wird das Jubiläumsspiel des Chemnitzer FC zum 60. Geburtstag am Sonntag gegen Tabellenführer Lok Leipzig (16.00 Uhr) stattfinden, wie die Geschäftsstelle des Vereins versicherte. Über 7.000 Tickets sind für die Begegnung samt feierlichem Rahmenprogramm bereits verkauft.

Dagegen verlängert sich bei den meisten Viertligisten die Winterpause. So wurden die drei für Freitag angesetzten Spiele zwischen dem Greifswalder FC und Babelsberg 03 ebenso abgesagt wie BFC Dynamo – Magdeburg II und FC Eilenburg – ZFC Meuselwitz.

Auch die am Samstag vorgesehenen Partien Rot-Weiß Erfurt – VSG Altglienicke, Chemie Leipzig – BFC Preußen und FSV Luckenwalde – Hallescher FC wurden bereits abgesagt. Noch offen ist die Austragung des Spiels zwischen dem FSV Zwickau und Hertha BSC II. Dagegen wurde die am Sonntag stattfindende Begegnung Hertha Zehlendorf – Carl Zeiss Jena auch schon storniert.