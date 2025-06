Es gibt Ideen, die so schräg sind, dass man selbst gar nicht auf die Idee kommt, dass sie andere Leute haben können. Etwa die von zwei Rad-Urlaubern aus Niedersachsen, die sich auf der Insel Rügen offenbar verfahren hatten. Kann ja mal passieren – aber in Zeiten von Smartphones und GPS sollte so etwas selbst dann kein großes Problem sein, wenn gerade keine Papier-Karte zur Hand ist.

Aber das 58 und 62 Jahre alte Paar entschied sich für die dümmste aller Möglichkeiten, wieder auf den rechten Pfad zu gelangen: Sie hielten zwischen Sassnitz und Lietzow einen Regionalexpress an – um den Lokführer nach dem Weg zu fragen.

Weil sie ahnten, dass bloßes Winken keinen Erfolg haben würde, stellten sie eines ihrer E-Bikes aufs Gleis, wie die Polizei berichtete. Tatsächlich hielt der Zug nach einer Notbremsung an. Doch statt freundlich Auskunft zu geben, rief der Lokführer die Ordnungshüter. Die wiederum trafen auf verständnislose Urlauber: Man wird doch mal ortskundiges Bahnpersonal fragen dürfen ...

Die gewünschte Antwort bekamen sie schließlich von der Polizei – nebst Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.