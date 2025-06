Saterland - Nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ist ein Autofahrer in Saterland (Landkreis Cloppenburg) gestorben. Der 50-Jährige war mit seinem Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf der B72 von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort rammte das Auto demnach geradeaus gegen eine Sattelzugmaschine.

Das Auto wurde an den Fahrbahnrand geschleudert und komplett zerstört. Der 50-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort, bevor ihn ein einberufener Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus bringen konnte. Warum er die Kontrolle über sein Auto verlor, ist bislang nicht bekannt. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.