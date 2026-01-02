Zum Jahresstart hier nutzbringendes Alltagswissen – so lange unser Gehirn dafür noch aufnahmefähig ist. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Wie halte ich diebische Möwen davon ab, mein frisch gekauftes Fischbrötchen zu klauen?

Hilfreich im Sommerurlaub wie bei der beliebten kleinen Winter-Auszeit in Warnemünde, Kühlungsborn oder Ahrenshoop. Forscher der britischen Universität Exeter haben in langwierigen und komplexen Versuchen die ultimative Methode herausgefunden. Alles was wir brauchen, ist jede Menge Lungenvolumen und eine Männerstimme. Als Mann hat man die meist sowieso dabei, als Frau sollte man einen Mann dabeihaben, der ......

Etwa jede dritte Klau-Möwe lässt sich durch kräftiges Anschreien vertreiben. Als Kontrollvariante wurde auch einfaches Ansprechen ausprobiert. Das beeindruckte nur 15 Prozent der möwigen Delinquenten – und auch nicht nachhaltig. In einem dritten Experiment wurde Rotkehlchen-Gesang eingesetzt, was erwartungsgemäß gar nichts brachte.

Das nächste Matjesbrötchen gehört allein Ihnen – sofern Sie diese Zeilen aufmerksam gelesen haben.