Dessau-Roßlau - Wegen massiver IT-Probleme ist die Notaufnahme des Städtischen Klinikums Dessau zeitweise abgemeldet worden. Am Nachmittag teilte das Klinikum mit, dass die Beeinträchtigungen behoben werden konnten. Über mehrere Stunden war den Angaben zufolge keine Behandlung in der Notaufnahme möglich. Patienten wurden aufgefordert, sich in dringenden medizinischen Notfällen an umliegende Krankenhäuser oder an den Rettungsdienst zu wenden.

Ursache weiter unklar

Eine Ursache für die IT-Probleme konnte die Klinik bislang noch nicht mitteilen. Die Ursachenforschung dauere weiterhin an. Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefährdung für Patientinnen und Patienten bestanden.