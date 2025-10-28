Man kann von diesen TikTok-Trends – junge Leute machen sinnloses Zeug und filmen sich dabei im Hochformat – halten, was man will. Ziemlich sicher ist, dass diese merkwürdigen Aktionen irgendwann, also nachdem sie bereits monatelang durch das Netz geistern, auch in Sachsen-Anhalt ankommen.

Jüngstes Beispiel: Pudding mit der Gabel essen. Gähn. Der letzte heiße Scheiß ist jetzt – und vielleicht nach Weihnachten auch bei uns – die „Maui Wowie“-Challenge, benannt nach dem Lied, welches dazu gespielt wird.

Wozu? Dieselben oder andere junge Menschen wie beim Pudding hängen sich an Straßenschilder und schaukeln wild daran herum. Nicht selten zum Schaden der Straßenschilder. Verbogen, abgebrochen, komplett verschwunden. Die Polizei in Berlin oder Hamburg hat schon angefangen, die Schilder höher zu hängen. Mit begrenztem Erfolg.

Liebe zuständige Behörden in Sachsen-Anhalt: Ihr habt nach Lektüre dieser Zeilen erfahrungsgemäß genügend Zeit, vorbeugend etwas zum Wohle unserer Straßenschilder zu unternehmen. Wenn Ihr das hochformatig filmt, entsteht daraus ja vielleicht ein neuer TikTok-Trend.