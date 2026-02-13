... und der drückt ihn einfach weg.

Wir stellen uns Friedrich Merz beim Olympia gucken vor. Als Rodler Max Langenhan im Einsitzer Gold holt, greift der Kanzler im sauerländischen Überschwang zum Telefon, um Gold-Max höchstpersönlich zu gratulieren. So ein überraschender Kanzler-Anruf wird nicht vielen Menschen zuteil.

Wir stellen uns Olympioniken Max Langenhan vor, der gerade seinen soeben errungenen Erfolg verarbeitet. Alle kommen mit Glückwünschen, das Adrenalin rauscht noch durch seine Adern.

Da ploppt auf dem Handy eine unbekannte Nummer auf. Meist sind das, wer kennt es nicht, irgendwelche lästigen Chatbot-Anrufe oder Paypal-Betrüger. Am besten einfach wegdrücken.

Diesmal war es jedoch Friedrich Merz. Passiert. Der Thüringer bat den Bundeskanzler öffentlich um Entschuldigung: „Lieber Friedrich. Ähh, lieber Herr Merz. Es tut mir sehr leid. Vielleicht schaffen wir es in den nächsten Tagen noch einmal, zu telefonieren.“

Fun Fact: Als der Anruf einging, sah sich Max Langenhan gerade ein Gratulationsvideo von Carmen und „Roooobert“ Geiss an. Hätte der Kanzler doch auch besser ein Video geschickt ...