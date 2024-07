Schlange in der Hose XXL

Wenn die Stichwörter Mann, Schlange und Hose zusammen in einem Gespräch fallen, handelt es sich meist um frotzeliges Jungs-Geprotze im Stammtisch-Umfeld.

Gegen diese Geschichte, die wirklich passiert ist, sieht der verwegenste Schlangen-König einfach nur mickrig aus. Es geht um 1 Mann, 1 Hose und 104 (!) Schlangen. In allen Farben und Formen, wie die Kollegen vom „Guardian“ berichten. Wer hat’s entdeckt? Der chinesische Zoll. Der Mann wollte in seinem Beinkleid einen ordentlichen Schwung nicht heimischer Reptilien aus Hongkong schmuggeln: Dreiecksnattern, Westliche Hakennasennattern, Kornnattern, Texas-Rattennattern, Bullennattern.

Keine davon ist giftig, das Risiko der Aktion bestand also hauptsächlich darin, an der Grenze erwischt zu werden. Jetzt droht dem tollkühnen Kriechtier-Kurier ein Gerichtsverfahren. Aber immerhin kann er jetzt am Stammtisch punkten.