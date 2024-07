Wie erklärt man Menschen aus der Generation Smartphone ein Fax? Ok, versuchen wir es so: Das Ding ist etwa 100 Mal so groß und vielleicht 200 Mal so schwer wie ein iPhone. Man kann damit Nachrichten verschicken. Ähnlich wie Messenger oder Whatsapp, nur irgendwie ohne Bilder und alles viel umständlicher. Dafür hat man die Botschaft auf Papier.

Ziemlich genau 50 Jahre haben insbesondere Unternehmen und Behörden via Faxgerät große Teile ihrer Kommunikation bewältigt. 1974 tauchten die ersten Fernkopierer in Deutschland auf, in diesen Tagen hat der Bundestag die letzten von einst etwa 10.000 Faxgeräten abgeschafft. Warum die Dinger trotz Email und Co. so lange überlebt haben? Faxe, also die Ausdrucke, konnte man in Aktenordnern abheften, die dann tausende Regalmeter füllten. Das macht schließlich eine echte Behörde aus.

Und nun? Gibt es wirklich ein Leben ohne Fax? Klar, solange man Mails ausdrucken und abheften kann...