Schock-Unfall auf der Autobahn

Dieser Anblick war ein echter Schock für die Autofahrer auf der A1 bei Delmenhorst (Niedersachsen). Tausende Flaschen leckeren Gerstensaftes in Scherben auf dem Asphalt. Fieseste Form von, Achtung Stammtisch-Witz, Alkoholmissbrauch.

Zudem ging nichts mehr voran auf der Autobahn. Ein Bierlaster hatte einen Teil seiner (miserabel gesicherten) Ladung verloren, die sich, seufz, statt in durstige Kehlen auf bis dahin staubtrockenen Fahrbahnbelag ergoss. Dieses Bild des Jammers dauerte die zwangsgestauten Autofahrer so sehr, dass sie sich freiwillig an den Aufräum-Arbeiten beteiligten. Scherben zusammenfegen zum Beispiel. Weit beliebter war inoffiziellen Gerüchten zufolge, die noch intakten Flaschen ordentlich in Kästen am Seitenstreifen zu deponieren. Ob bei der Rettungsaktion am Ende jemand durchgezählt hat, dass auch alles vollständig und ordnungsgemäß einsortiert wurde, ist nicht überliefert. Auch nicht, ob die Polizei an den nächsten Ausfahrten zufällig Alkoholkontrollen vornahm. Und ebenfalls nicht, jetzt wirklich der letzte Kalauer für heute, ob sich der Bierschutzverein mit dem Fall befasst.