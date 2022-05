Posse um eine Verwechslung und einen Amazon-Gutschein: SEK stürmt Wohnung – leider die falsche

Essen - SEK-Einsatz in Essen (NRW) – es geht um einen einschlägig bekannten Delinquenten, der diesmal einen Schülerin auf dem Schulhof mit einer Waffe bedroht hat. Die maskierten und schwer bewaffneten Beamten wollen den 39-Jährigen in seiner Wohnung besuchen. Sie irren sich jedoch in der Etage, brechen statt dessen die Tür eines arglosen Nachbarn auf. Nebelkerze in den Flur, dann stürmt das SEK mit allem Tamtam herein, wirft den Bewohner zu Boden und fesselt ihn.