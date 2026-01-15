  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >
  3. Aufgespiesst
    4. >

  4. Aufgespießt: So ein Käse

Aufgespießt So ein Käse

Leber- oder Fleischkäse darf alles Mögliche enthalten. Eines jedoch auf keinen Fall!

Von Axel Ehrlich 15.01.2026, 12:24
Leberkäsebrötchen, Fleischkässemmel.
Leberkäsebrötchen, Fleischkässemmel. imago/blickwinkel

Heißt bei uns Leberkäse, im Süden eher Fleischkäse. Was drin ist? Vielleicht Leber, höchstwahrscheinlich Fleisch und Speck, meist vom Schwein, manchmal auch Rind. Sagt die Lebensmittel-Vorschrift.

In zahlreichen süddeutschen Filialen zweier großer Handelsketten musste jetzt massenweise Fleischkäse zurückgerufen werden. Grund: Er enthielt tatsächlich Käse. Und der darf auf gar keinen Fall drin sein. Vermutlich wäre das Milchprodukt sogar eine geschmackliche Bereicherung, ähnlich wie an der Wurstbude bei Käse-Krakauern oder in Österreich Käsekrainern. Wo er ausdrücklich erlaubt, erwünscht, erwartet wird, der Käse.

Beim Fleisch-, äh, Leberkäse, obwohl ebenfalls im Namen enthalten, hat der vegetarische Kollege nichts zu suchen. Das legt die Original-Rezeptur verbindlich fest. Außerdem könnten im dampfend-leckeren Endprodukt unvermutete Milch-Bestandteile Allergiker in arge Not bringen.

Wir lernen also: In Leberkäse finden wir im Zweifel alles Mögliche, niemals jedoch Käse. Sofern alles mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt auf zur Imbissbude. Appetit!