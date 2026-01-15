Leber- oder Fleischkäse darf alles Mögliche enthalten. Eines jedoch auf keinen Fall!

Heißt bei uns Leberkäse, im Süden eher Fleischkäse. Was drin ist? Vielleicht Leber, höchstwahrscheinlich Fleisch und Speck, meist vom Schwein, manchmal auch Rind. Sagt die Lebensmittel-Vorschrift.

In zahlreichen süddeutschen Filialen zweier großer Handelsketten musste jetzt massenweise Fleischkäse zurückgerufen werden. Grund: Er enthielt tatsächlich Käse. Und der darf auf gar keinen Fall drin sein. Vermutlich wäre das Milchprodukt sogar eine geschmackliche Bereicherung, ähnlich wie an der Wurstbude bei Käse-Krakauern oder in Österreich Käsekrainern. Wo er ausdrücklich erlaubt, erwünscht, erwartet wird, der Käse.

Beim Fleisch-, äh, Leberkäse, obwohl ebenfalls im Namen enthalten, hat der vegetarische Kollege nichts zu suchen. Das legt die Original-Rezeptur verbindlich fest. Außerdem könnten im dampfend-leckeren Endprodukt unvermutete Milch-Bestandteile Allergiker in arge Not bringen.

Wir lernen also: In Leberkäse finden wir im Zweifel alles Mögliche, niemals jedoch Käse. Sofern alles mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt auf zur Imbissbude. Appetit!