Komische Sachen passieren jeden Tag. Weltweit. Nachzulesen in den Tagebuchaufzeichnungen der örtlichen Polizei. Los gehts in Buenos Aires, Flughafen: Boeing 777 der Fluggesellschaft American Airlines kurz nach dem Start nach New York. Mysteriöses Pochen im Frachtraum. Pilot alarmiert Polizei, dreht um. Beamte öffnen mit entsicherten Pistolen das Gepäckabteil – und finden einen erleichterten Flughafenmitarbeiter, der versehentlich eingesperrt wurde und jämmerlich fror. Herzerwärmendes Happy End. Freising, Bayern: Autofahrer sieht mitten auf der Fahrbahn in letzter Sekunde ein Sofa. Vollbremsung, Möbel trotzdem gerammt. Auto zerbeult, Fahrer zum Glück unverletzt. Polizei sucht jetzt den Sofa-Besitzer. Noch hat sich niemand gemeldet.

Bremerhaven: Mann bricht in Bahnhof ein, Zeuge ruft Polizei. Die findet den Delinquenten stockbesoffen in einer Kühltruhe. Viele offene Fragen, keine Pointe vorerst.