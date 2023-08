ÖBB-Zug mit Alpenpanorama: Alles für drei Euro am Tag. Mit Tattoo auch gratis.

Von Österreich kann man sich immer wieder was abgucken. Zumindest was umweltfreundlichen Verkehr angeht – und Marketing. Während sich bei uns Bund und Länder wie die Kesselflicker um die Finanzierung des Deutschlandtickets streiten, machen die Ösis Nägel mit Köpfen. Dort gibt es das Klimaticket. Es gilt, anders als in Deutschland, für fast alle Züge und Busse im Nah- und Fernverkehr, kostet etwa drei Euro pro Tag (1095 Euro pro Jahr).

Mit ein bisschen Glück gab es das komplette Paket kürzlich sogar gratis. Auf zwei Rockfestivals konnten sich Besucher das Ticket direkt auf die Haut tätowieren lassen. Für die jeweils schnellsten Drei bedeutet das: ein Jahr freie Fahrt durch Österreich. Die Tattoo-Variante hat zudem den Vorteil, dass der Fahrschein nicht verloren geht. Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) musste wegen der Aktion massive Kritik einstecken. Unter anderem wegen Geldverschwendung – es geht um die verschenkten Tickets.

Anders gesehen: Werbekampagnen im TV oder Radio wären viel teurer und weniger wirksam. Alles richtig gemacht – und mit Schmäh.