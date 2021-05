Taucher rettet Verlobung

Eine Geschichte, die das Leben schrieb. Sie spielt in England, ganz romantisch am Seeufer auf einem Bootssteg. Viki Patel, so heißt der junge Mann, hatte sich endlich ein Herz gefasst. Ring gekauft, die Angebetete unter einem Vorwand hierhergelockt und ihr die alles entscheidende Frage gestellt. Jetzt kam der Moment mit dem Ring. Der war vielleicht ein bisschen groß für den Finger von Rebecca Chaukria. Der Ring rutschte herunter und plumpste ins trübe Wasser.

Ein bisschen wie im Märchen: Jetzt kam Taucher Angus Hosking um die Ecke, ganz zufällig. Nach ein paar Runden auf den schlammigen Seegrund hatte er den Ring gefunden und so die Verlobung gerettet. Hoffentlich.

Ob das Paar den Retter zur Hochzeit einlädt, ist nicht bekannt. Eigentlich ist nicht mal bekannt, ob es überhaupt eine Hochzeit gibt. Was, wenn die Braut den Ring womöglich absichtlich...?

Taucher Angus hatte bereits mehrfach auf ähnliche Weise verlorene Eheringe aus dem Wasser geholt. Toller Service – wobei es der Liebe egal sein sollte, ob der Ring am Finger sitzt oder im Schlamm bei den Fischen.