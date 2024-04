Von Zustelldiensten hört man fortgesetzt wunderliche Dinge. Paketkunden in oberen Stockwerken haben den oder die Paketboten oft noch nie gesehen. Zwar klingelt jemand und nuschelt „Paket“ in die Sprechanlage. Taucht dann aber nie die 94 Stufen höher auf. Im besten Fall liegt das Paket im Treppenhaus im Erdgeschoss. Gern auch ein Zettel im Briefkasten, man könne die Sendung zwischen 10 und 16 Uhr an irgendeiner Poststelle abholen. Also nie. Weil die meisten Menschen zwischen 10 und 16 Uhr arbeiten müssen.

Neuester Stunt aus dem Reich der (Nicht-)Zustellung: In Bonndorf im Schwarzwald gurkte ein Paket-Transporter eine abschüssige Straße hinab, rammte zwei Hauswände und ein Verkehrsschild – 30.000 Euro Schaden. Der Fahrer konnte das nicht verhindern. Er sortierte nämlich gerade Pakete im Laderaum. Und hatte vergessen, die Bremse anzuziehen. Dann doch lieber das mit dem Abholschein.