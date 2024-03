Thüüüüüringen, Land ohne Prominente. Wir erinnern uns an den Gassenhauer von Liedermacher Rainald Grebe. Und stellen fest: Er hatte irgendwie Recht. Ja, Goethe und Schiller, aber die sind lange tot. Aktuelle Politiker lehnen sich gern weit und unangenehm nach rechts aus dem Fenster – sind deshalb in diesem Zusammenhang eher schwer vermittelbar.

Seit eh und je lebendig und gottlob jeder extremistischen Bestrebung unverdächtig ist – die Bratwurst. Gerade feierte sie, also die Thüringer, 620-jähriges Jubiläum. Seit genau 20 Jahren ist Bratwurst, Thüringer von der EU als regionale Spezialität geschützt. Und unterliegt strengen Regeln: 15 bis 20 Zentimeter lang, 100 bis 150 Gramm schwer. Rein darf nur, was in (hochgeheimen) historischen Rezepten steht. Am Wochenende wurde in Erfurt offiziell die neue Saison eingegrillt. Weltweit beliebt und extrem genießbar – solche Promis hätten andere Bundesländer sicher auch gern.