Todesfalle Saurier

Dass Handys grundsätzlich gefährlich sind, ist allgemein bekannt: Strahlen schädigen das Gewebe, ständig am Smartphone zocken belastet die Beziehung, Mobiltelefon am Steuer kann böse enden. Noch gefährlicher: die Kombination Handy plus Dinosaurier. Komponente 2 war schon immer ziemlich tödlich. Allerdings lange bevor es Menschen und Handys gab.

Es geschah vor wenigen Tagen vor einem Kino in der Nähe von Barcelona. Dort lungerte ein Papp-Stegosaurus herum. Als Werbefigur für irgendwas. Jetzt nahmen Spaziergänger einen penetranten Geruch an dem prähistorischen Pappkameraden wahr und riefen vorsichtshalber die Polizei.

Die entdeckte im Saurier-Bein eine Leiche. Und ein Smartphone. Gerichtsmediziner rekonstruierten die bizarre Situation: Mann will mit Handy in Saurier-Maul fotografieren, Handy fällt in Saurier, Mann kriecht kopfüber hinterher, Mann steckt in Saurier-Bein fest, Mann bekommt keine Luft mehr, Ende. Diese Geschichte als Warnung an alle Smartphone-Süchtigen. Also öfter mal Handy weglegen. Und besser nicht in ein Saurier-Maul.