Ergebnis 2. Spieltag Spielabbruch in der Partie zwischen der JSG Lutherkicker und der NSG Waldersee/Mildensee
Das Spiel zwischen der JSG Lutherkicker und der NSG Waldersee/Mildensee am Freitag auf dem Sportplatz SV Einheit Pl.2 endete vorzeitig mit einem Spielabbruch.
Wittenberg/MTU.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 2
Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – NSG Waldersee/Mildensee
JSG Lutherkicker: Ritter – Mateus, Henze, Mrasek, Dorn, Jentzsch, Hassani (46. Zager), Ganze, M. Müller, Kautzsch, Sprenger
NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Benedix, Presche, Meiling (46. Schmidt), Zander, Klausner (46. Appelt), Wünsche, Richter (24. Rudolph), Gladosch (57. Rettig), Noth
Tore: 1:0 Elias Sprenger (3.), 2:0 Maddox Müller (45.), 3:0 Lucas Mrasek (52.), 4:0 Lucas Mrasek (55.); Schiedsrichter: Mathias Thielbeer (Wittenberg); Zuschauer: 99