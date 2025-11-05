Maine Health (Maine-Gesundheit) heißt die Gesundheitsbehörde des US-Bundesstaates Maine. Bis hierhin ist alles logisch und folgerichtig. Kürzlich verschickte die Verwaltung, so schreiben die Kollegen des Senders ABC News, jedoch ziemlich ungesunde Post.

Darin teilte Maine Health 531Patienten eher ungerührt mit, dass sie ja jetzt tot seien und was ihre Angehörigen in Bezug auf den Nachlass alles so zu regeln hätten. Zum Glück waren die Empfänger und ihre Angehörigen, jedoch auch die zuständigen Mitarbeiter von Maine Health, die ganze Zeit quicklebendig.

Dieser Umstand erweist sich im Nachgang als äußerst hilfreich, die unglückliche Situation aus der Welt zu schaffen. Die Behörde verschickt neue Briefe, in denen steht, dass alle wohlauf sind. Die Patienten freuen sich einmal mehr, doch noch ein bisschen weiterleben zu dürfen und die Angehörigen sind von stressigenund bürokratischen Erb-Angelegenheiten befreit. Also vorerst.

Auflösung der gruseligen Geschichte: Es handelte sich um einen schnöden Computerfehler, der inzwischen hoffentlich dauerhaft behoben ist. Wie das Leben manchmal so spielt.