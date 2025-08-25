Nein, dies ist kein Aufruf zu ausuferndem Alkoholismus. Bestenfalls zu mehr Genuss – aber was das anbetrifft, sind die individuellen Meinungen vielfältiger, als diese Kolumne an Platz zur Verfügung hat.

Der Verein Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau, ja, den gibt es wirklich, möchte jedenfalls, dass jeder Deutsche pro Jahr eine Flasche Wein mehr trinkt. Deutschen Wein. Dafür als Kompensation eine Buddel externen Wein weniger, um die durchschnittliche Gesamtmenge von 20 Litern pro Kopf – aktuell sind davon zwölf Liter spanischen, französischen, österreichischen, balkanischen sowiegeorgischen Ursprungs oder gar aus überseeischer Lese – nicht zu torpedieren.

Deutscher trinken, also – auch auf die Gefahr eines Proteststurms der fleißigen Auslands-Winzer. Wir empfehlen in diesem Zusammenhang Saale-Unstrut-Gewächse, schon aus Heimatverbundenheit.

Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Laut Arzt-Philosoph Paracelsus (1493-1541) geht es ja bei allem allein um die Dosis. Und schmecken muss es. Edel-Tropfen gibt es schließlich aus fast allen Anbau-Gebieten auf der ganzen Welt. Plörre leider auch.