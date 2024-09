Bezahle den Fährmann erst, wenn er dich sicher über den Fluss gebracht hat, lautet eine alte Weisheit. Eine brandaktuelle, ähnlich gelagerte Erkenntnis: Feuere den Baggerfahrer erst, wenn er seine Baumaschine auch wirklich verlassen hat.

Die Geschichte passierte gerade in Mittelfranken. Er hatte bereits diverse Arbeiten am Bahnhof der Gemeinde Ipsheim erledigt, als er plötzlich seine Kündigung bekam. Da setzte sich der entrüstete Baggerfahrer in seinen Bagger und riss alles wieder ein: 200 Meter Kabelschächte, Spezialhalterungen aus Beton, verschiedene Bahnsignale.

Drei markante Zahlen: a) 50.000, b) noch unbekannt, c) 1. a beziffert den Sachschaden, den der wütende Mann erbaggert hat, b) den Promille-Anteil in seinem Blut. Fest steht, er war betrunken, die Blutprobe soll sagen, wie sehr. c) ist die Anzahl der Anzeigen, die der Wüterich wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Trunkenheit im Straßenverkehr kassierte.