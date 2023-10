Weil ukrainische Monteure an dem russischen Panzer scheiterten, rief der Offizier eben bei der Technik-Hotline in Russland an.

Defekte sind wirklich gefährlich – besonders, wenn’s um Leben oder Tod geht: Das Ding verliert ständig Öl, der Kompressor streikt. Und oft gibt’s Probleme beim Drehen des Turms mit der langen Kanone.

Von der Ukraine erbeuteter russischer T-72 B-Panzer. Youtube

Wie sollen die Ukrainer ihr überfallenes Land verteidigen, wenn erbeutete Russen-Technik wie in diesem Fall ein T-72 B-Panzer nicht funktioniert? Ukrainische Monteure haben mit diesem relativ modernen Modell kaum Erfahrung – da hatte der Panzerkommandeur eine Blitz-Idee: Er rief die Technik-Hotline des staatlichen russischen Rüstungskonzerns Uralwagonsawod an, schilderte das Malheur – und erhielt tatsächlich Expertenrat, um den Panzer wieder flott zu bekommen. Doch anstatt sich artig zu bedanken, schimpfte der Offizier drauflos: In eine „sch... Situation“ habe die störanfällige Technik seine Besatzung gebracht. Und: „Ändert das, damit wir nicht nochmal in eine solche Situation kommen!“

Ob der Techniker an der russischen Hotline indes nochmal in eine solche Situation kommt, ist eher fraglich. Denn das ukrainische Militär hat alles aufgezeichnet und auf Youtube hochgeladen – natürlich nicht aus Häme, sondern als Do-it-yourself-Anleitung für andere Panzerbesatzungen.