Sachsen-Anhalt dümpelt ja gern mal auf den hinteren Plätzen, egal um welchen bundesweiten Vergleich es sich handelt. Kürzlich schlug Professor Ralf Borchert aus Heilbronn vor, allen Städten der Republik mit 20.000 Einwohnern oder mehr ein eigenes Kfz-Kennzeichen zu verpassen – soll das regionale Identitätsgefühl steigern. In allen Bundesländern wurden daraufhin flott Listen der betreffenden Orte erstellt. Nur nicht in Sachsen-Anhalt. Das hat einen einfachen wie guten Grund: Alle Städte ab 20.000 Einwohner haben hier lääääängst ein eigenes Nummernschild. Was eine andere, gern hervorgehobene Tatsache ein weiteres Mal untermauert: Sachsen-Anhalter stehen früher auf.

Fairerweise muss man sagen, sie gehen auch früher ins Bett. Knapp jeder vierte Sachsen-Anhalter(23,3 Prozent) liegt bereits vor 23 Uhr in der Falle, fand eine aktuelle Studie des Meinungsforschungsinstituts Civey heraus. Na dann gute Nacht.