Mit scheinbar klaren Angelegenheiten ist das so eine Sache. Schon seit biblischen Zeiten: Hätte es sie damals schon gegeben, wären alle Freunde des Wettspiels mit einem Tipp auf David im Kampf gegen Goliath zum Krösus geworden. Und Fußballfans erinnern sich sicher an das Gastspiel des späteren Bundesliga-Absteigers VfL Bochum beim großen FC Bayern München in diesem Frühjahr ...

Ähnlich klar schien die Sache nun bei einer Schachpartie, der die Überlegenheit Künstlicher Intelligenz belegen sollte. Auf der einen Seite des Bretts: ChatCPT. Der Gegner – fast mitleiderregend. Ein Uralt-Teil aus der IT-Steinzeit, ein Atari 2600 von 1977 sollte als elektronischer Sparringspartner herhalten und schnell schachmatt gehen

Doch der Oldie hatte eine Eigenschaft, mit der er die Künstliche Intelligenz schwindlig spielte: Er kannte die Regeln.

Während ChatCPT die Türme mit Läufern verwechselte und eigentlich aussichtslose Angriffe von Bauern übersah, zog der Methusalem eisern seine vor fast einem halben Jahrhundert einprogrammierten Züge durch. Und gab sich auch in der Revanchepartie keine Blöße. Tja, je oller, je doller – gilt offenbar auch für Rechner.