US-Stadt in Georgia jagt Silvester ein Hotel in die Luft

Alle Jahre wieder kommt sie, die gleiche Frage: Knallen zu Silvester – oder doch lieber nicht? Die Verwaltung von Bibb County – vergleichbar mit einem deutschen Landkreis – im US-Staat Georgia hat nun genehmigt: Das neue Jahr wird mit einem gewaltigen Rumms starten.

Dabei werden keine Raketen in den Himmel geschickt, die das frischgeborene 2025 farbenprächtig begrüßen – nein, es wird ein Hotel gesprengt! Pünktlich am 31. Dezember um 24 Uhr!

Das Ganze ist von der Kreisstadt Macom lange vorbereitet: Sie erwarb voriges Jahr das seit 2017 leerstehende Hotel Ramada Plaza, in dem einst Stars wie Elvis Presley nächtigten. Doch das schützte nicht vor Verfall. Deshalb, so Bürgermeister Lester Miller, „haben wir es gekauft, um es in die Luft zu jagen“ – just zu Silvester. Privates Feuerwerk bleibt diesmal übrigens verboten: aus Sicherheitsgründen. Denn es soll nur einen großen Knall geben.