Bei all den traurigen Assoziationen zum Magdeburger Weihnachtsmarkt hier mal was ausdrücklich Fröhliches. Am Tag der Eröffnung Ende November berichteten wegen des Anschlags vor einem Jahr Kamerateams vieler überregionaler TV-Stationen. In der Mittagsausgabe der Tagesschau war eine Reporterin vor der großen Pyramide auf dem Alten Markt zugeschaltet. Minuten später und den ganzen Nachmittag hagelte es bei den Verantwortlichen von Stadt und Weihnachtsmarkt dann Anrufe. Die meisten aus dem Erzgebirge.

Nahezu alle beschwerten sich über – die Pyramide. Die drehte sich nämlich rückwärts, also falsch herum. So etwas sehen natürlich zuallererst adventserfahrene Menschen aus dem Holzschnitzer-Land. Des Rätsels Lösung: Der Elektriker hatte beim Aufbau der Pyramide die Anschlüsse vertauscht. Was umgehend korrigiert wurde. Zur Genugtuung nicht nur der weihnachtspedantischen Erzgebirgler.

Wobei: Dem klassischen Börde-Besucher wäre das vermutlich gar nicht aufgefallen. Beim suchenden Blick Richtung Grünkohl oder Schmalzkuchen. Die Welt dreht sich eben überall ein bisschen anders.