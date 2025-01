Physiker, Ministerpräsident, und nun: Seemann. Reiner Haseloff wechselt im Herbst seines Berufslebens mal die Elemente. Nachdem er schon vor Jahrzehnten die berechenbare Wissenschaft mit den schwankenden Planken der Politik getauscht hat, ist er nun stellvertretender Kapitän des Traumschiffs!

Der mühsame Bord-Karriereweg vom Schiffsjungen über den Matrosen bis zum Offizier wurde Haseloff angesichts zahlreicher überstandener (politischer) Stürme erlassen. Denn wer die meistert, findet sich auch auf den Weltmeeren zurecht.

Und was kann sich ein Käpt’n Besseres vorstellen als einen sturmerprobten Vize auf der Brücke? Eben. Da war die Gelegenheit günstig, als der Deutsche Hospiz- und Palliativverband die beiden Schirmherren des Magdeburger Kinderhospizes mit dem Ehrenpreis in der Kategorie „Medien, Öffentlichtkeit“ auszeichnete. Neben Haseloff ist dies Florian Silbereisen, der als Traumschiff-Kapitän mit Kurs Südsee seinen Dank deshalb nur per Video schickte. Und die enthielt: die Ernennung Haseloffs zum zweiten Mann an Bord.

Für den fast 71-Jährigen sind das tolle Aussichten: Mit diesem Rang ist ihm im Falle des Polit-Ruhestands ein Platz auf dem Sonnendeck sicher.