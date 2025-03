Frage an Radio Eriwan: Wie lange ist man mit dem Flieger von Düsseldorf nach Armenien unterwegs? Antwort: 4 Stunden und 10 Minuten laut Plan. Und von Düsseldorf nach Düsseldorf? Im Prinzip gar nicht. Tatsächlich aber brauchte ein Eurowings-Airbus am vergangenen Sonnabend geschlagene acht Stunden! Wie das geht, haben 120 Passagiere zwischen 15 und 23 Uhr erfahren – und dabei mehr erlebt, als sie wollten. Dabei war’s am Anfang ein stinknormaler Kurzstreckenflug ins norwegische Tromsø ...

Dummerweise muss ein Jet zum Ende eines Fluges aber landen – und das war dort wegen dichten Schneetreibens nicht möglich. Also wichen die Piloten ins finnische Rovaniemi aus, blieben samt Jet und Fluggästen eine Stunde lang am Boden und nahmen dann einen zweiten Anlauf nach Tromsø. Dort schneite es tatsächlich nicht mehr – landen konnte die Maschine trotzdem nicht: Jetzt stürmte es ...

Also alles wieder zurück auf Anfang, nach Düsseldorf. Tausende Kilometer und gut 20 verflogene Tonnen Kerosin später setzte der Airbus dort wieder auf – und bestätigte die noch immer gültige Weisheit eines Schlagers aus den 1960er Jahren: Wärst du doch in Düsseldorf geblieben ...