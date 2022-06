Warum es im Beichtstuhl heiß herging

Elfjähriger Junge macht Feuer - und zündet nicht nur Adventslichter an

Zündeln im Beichtstuhl: Ein Elfjähriger sorgte dafür, dass es in einer bayerischen Kirche heiß herging.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt... Einem Elfjährigen war das nicht genug: Ihm reichten weder ein noch zwei oder passend zum vergangenen Sonntag gar drei Lichtlein aus, um die Vorweihnachtszeit aufzuhellen. So half der Junge in einer katholischen Kirche im bayerischen Kissing nach: Er kokelte laut Polizei zunächst Papier und Stühle an – doch als sich nur mäßig heller Qualm entwickelte, setzte er seine Zündelei im Beichtstuhl fort. Unklar ist, ob der kleine Brandstifter meinte, dass ihm bei einer genau dort verübten Tat späteres Beichten erspart und vielleicht automatisch die Absolution erteilt würde.