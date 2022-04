Was eine 23-Jährige an ihrem 87 Jahre alten Mitstudenten findet

Foto: University of Texas at San Antonio

Sie sind Kommilitonen und haben am selben Tag stolz ihre Bachelor-Zeugnisse entgegennehmen können. Ansonsten haben die beiden Absolventen der University of Texas at San Antonio eigentlich wenig gemein: Die 23-jährige Melanie Salazar darf sich nun Kommunikationswissenschaftlerin nennen. Der, Achtung: 87-jährige Rene Neira hat den Wirtschafts-Studiengang erfolgreich abgeschlossen.