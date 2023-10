Polizei-Einheit hält spielende Kinder in Schach.

Riesen-Erfolg für die Londoner Polizei: Mit einem gezielten Einsatz konnten die Beamten eine bewaffnete Auseinandersetzung stoppen. Dennoch gibt es Riesen-Ärger in den Sozialen Medien. Vielleicht liegt es ja an der konkreten Geschichte und ihren Zutaten, erzählt von den Kollegen der BBC.

Die Kontrahenten: Ein 13-Jähriger und sein jüngerer Bruder. Die Waffen: Wasserpistolen in Bonbon-Farben. Dennoch alarmierte ein zufällig vorbeikommender Polizist seine Kollegen. Die kamen mit großem Besteck, rammten den 13-Jährigen von seinem Fahrrad. Am Boden liegend wurde der Wasserpistolen-Zampano von mehreren Beamten umringt, die mit geladenen (echten) Pistolen in eher gedeckten Farben auf den Kopf des Kindes zielten.

Immerhin wurde Kind nicht erschossen, sondern später seiner Mutter übergeben. Der Chef-Polizist entschuldigte sich halbherzig. Ob die wirklich bösen britischen Gangster vielleicht auch knallbunte Pistolen haben und die Polizei deshalb so empfindlich... ?